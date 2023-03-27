Две девушки 16 и 17 лет пропали в Кодинске Красноярского края еще в июне 2000 года. Почти 23 года они числились пропавшими без вести, сообщает «Интерфакс».

Мать одной из девочек обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери и ее подруги. Тогда девушек не удалось найти, но поиски продолжали.

При очередном изучении материалов выяснилось, что несовершеннолетние стали жертвами преступления.

23 марта правоохранители задержали подозреваемого — 41-летнего жителя Красноярска, который раньше жил в Кодинске.

Оказалось, в день преступления девушки потребовали от обвиняемого вернуть долг. Тогда еще 18-летний преступник отказался, а затем убил девушек кувалдой, сбросил тела в глубокую яму и скрылся.

Через какое-то время парень переехал в Красноярск и завел семью. На допросе мужчина сознался в убийстве. Возбудили уголовное дело о двойном убийстве.

Ранее в Алтайском крае 60-летний рецидивист, уже осужденный пожизненно, признался в еще одном убийстве.