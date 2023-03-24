24 марта
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Происшествия

В Алтайском крае рецидивиста признали виновным в убийстве 30-летней давности

В Алтайском крае суд вынес приговор 60-летнему Кегашбеку Орунбаеву, ранее осужденному к пожизненному лишению свободы за целый ряд убийств и изнасилований, сообщает следственный комитет региона.

Наручники.
Наручники.
ССО.

Ночью с 6 на 7 сентября 1990 года Орунбаев ходил по улицам Октябрьского района и подыскивал лиц женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Он вооружился камнем и последовал за незнакомой девушкой, которая шла по безлюдной улице. Орунбаев догнал девушку, ударил ее камнем и оттащил в сторону.

После того, как девушка очнулась и начала кричать, он ударил ее камнем еще несколько раз и изнасиловал. От полученных телесных повреждений 17-летняя девушка скончалась на месте.

«32 года жестокое преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей», — добавили в следственном комитете.

С Орунбаевым провели проверку показаний на месте, где он подробно описал способ совершения убийства и сексуального насилия.

Суд назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. В настоящее время за предыдущие преступления он отбывает пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.

Ранее 74-летний житель Алтая убил женщину и покушался на ее сожителя.

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