21 марта
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Происшествия

74-летний житель Алтая убил женщину и покушался на ее сожителя

Ранее судимый 74-летний мужчина из села Шебелино 19 марта убил 35-летнюю женщину и чуть не зарезал ее гражданского мужа, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Нож.
Нож.
СУ СК по Республике Алтай

Обвиняемый выпивал вместе со знакомой и ее сожителем у них дома. В какой-то момент между парой и гостем вышел конфликт.

Злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов в грудные клетки своих собутыльников.

Хозяйка дома скончалась на месте. Ее гражданский муж, несмотря на ранение, вступил в борьбу и выбил нож из рук преступника.

Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу.

Полиция оперативно установила личность подозреваемого мужчины и задержала его. В скором времени предъявят официальное обвинение.

Ранее в алтайском районе двое мужчин убили собутыльника и вывезли тело на свалку.

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