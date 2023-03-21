74-летний житель Алтая убил женщину и покушался на ее сожителя

Обвиняемый выпивал вместе со знакомой и ее сожителем у них дома. В какой-то момент между парой и гостем вышел конфликт.
Злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов в грудные клетки своих собутыльников.
Хозяйка дома скончалась на месте. Ее гражданский муж, несмотря на ранение, вступил в борьбу и выбил нож из рук преступника.
Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу.
Полиция оперативно установила личность подозреваемого мужчины и задержала его. В скором времени предъявят официальное обвинение.
Ранее в алтайском районе двое мужчин убили собутыльника и вывезли тело на свалку.