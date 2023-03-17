В алтайском районе двое мужчин убили собутыльника и вывезли тело на свалку

Двое жителей Косихинского района начали драку, которая закончилась гибелью человека, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Алтайскому краю.

В октябре 2022 года в поселке Украинский обвиняемые распивали спиртное в доме одного из них. Вечером к ним присоединились 50-летний односельчанин и подросток.

В ходе разговора гость оскорбил молодого мужчину. За это его жестоко избили по телу и голове. Преступники использовали кочергу и полено в качестве оружия.

В драке 22-летний обвиняемый деревянной рейкой сдавил его шею. Смерть мужчины насупила от асфиксии.

Молодой человек совместно с подростком обернули тело погибшего в полиэтиленовые мешки и вывезли на свалку на окраине села.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее в Алтайском крае подросток, который ударил друга ножом, получил условный срок.