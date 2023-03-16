В Алтайском крае подросток, который ударил друга ножом, получил условный срок

В Алтайском крае 14-летний житель Новосибирска ударил своего друга ножом, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Школьник был в гостях у бабушки в одном из сел Егорьевского района.

Вечером 6 ноября 2022 года обвиняемый начал ссору со своим приятелем, в ходе которой подростки подрались.

Во время драки школьник ударил товарища в спину складным карманным ножом. После инцидента подростки вызвали скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали.

Юного преступника обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия» (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Во время суда несовершеннолетний полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Ранее постоялец алтайского пансионата убил соседа-инвалида за просьбы о помощи.