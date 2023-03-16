Постоялец алтайского пансионата убил соседа-инвалида за просьбы о помощи

53-летнего мужчину из частного пансионата для пожилых и инвалидов в Рубцовском районе подозревают в убийстве соседа по комнате, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Подозреваемый жил в одном помещении с еще несколькими постояльцами.

Мужчину раздражало, что его сосед, 71-летний инвалид, не мог обслуживать себя сам и постоянно обращался к другим по бытовым вопросам.

В ночь на 9 марта, после очередных просьб о помощи, подозреваемый не вытерпел и подошел к кровати инвалида. Затем он не менее семи раз ударил пожилого человека по голове и не менее 13 раз — по телу.

От полученных травм 71-летний гражданин скончался.

Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Следствие собирает доказательства и продолжает расследование.

Ранее стало известно, что корпус интерната для людей с инвалидностью за 636 млн рублей появится в Барнауле.