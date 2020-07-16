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Происшествия

В Москве арестовали четырех врачей по делу о торговле младенцами

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четырех врачей-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами, сообщает ТАСС.

Новорожденный. Ребенок.
Новорожденный. Ребенок.
СС0

В ходе заседания адвокаты обвиняемых и прокурор просили избрать врачам меру пресечения в виде домашнего ареста. Слушание ходатайств следствия прошло в закрытом режиме.

Никто из фигурантов вину не признает.

Что произошло

Дело возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир Одинцова тела новорожденного мальчика. Причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного.

По предварительным данным, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире. Там проживали еще трое младенцев, также рожденных суррогатными матерями.

По данным следствия, новорожденные находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых документов на детей, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж.

Реакция РПЦ

Практику суррогатного материнства необходимо запретить, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Так он прокомментировал случай, когда в одной из московских квартир недавно были обнаружены младенцы, рожденные от суррогатных матерей. Малышей не смогли вывезти за границу из-за коронавирусных ограничений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «торговля людьми».

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