В Москве арестовали четырех врачей по делу о торговле младенцами

В ходе заседания адвокаты обвиняемых и прокурор просили избрать врачам меру пресечения в виде домашнего ареста. Слушание ходатайств следствия прошло в закрытом режиме.
Никто из фигурантов вину не признает.
Что произошло
Дело возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир Одинцова тела новорожденного мальчика. Причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного.
По предварительным данным, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире. Там проживали еще трое младенцев, также рожденных суррогатными матерями.
По данным следствия, новорожденные находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых документов на детей, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж.
Реакция РПЦ
Практику суррогатного материнства необходимо запретить, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Так он прокомментировал случай, когда в одной из московских квартир недавно были обнаружены младенцы, рожденные от суррогатных матерей. Малышей не смогли вывезти за границу из-за коронавирусных ограничений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «торговля людьми».