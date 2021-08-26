Арестовали санитарку дома престарелых за избиения пенсионеров

Суд Балашихи избрал меру пресечения для 54-летней санитарке — арест.
По данным следствия, подозреваемая работала санитаркой специализированного дома по уходу за престарелыми.
Женщина жестоко обращалась с постояльцами, о чем свидетельствуют видеокадры. Она признала свою вину.
Следователи допросили потерпевших, сообщает «Росбалт». Будут проведены судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертизы.
Накануне в Ярославле после избиения пациентки в лифте санитаров психбригады отстранили от работы. А позднее в отношении этих сотрудников медучреждения возбудили уголовное дело.