Арестовали санитарку дома престарелых за избиения пенсионеров

Арестовали санитарку, которая неоднократно избивала пенсионеров в доме престарелых в Подмосковье.

Суд Балашихи избрал меру пресечения для 54-летней санитарке — арест.

По данным следствия, подозреваемая работала санитаркой специализированного дома по уходу за престарелыми.

Женщина жестоко обращалась с постояльцами, о чем свидетельствуют видеокадры. Она признала свою вину.

Следователи допросили потерпевших, сообщает «Росбалт». Будут проведены судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертизы.

Накануне в Ярославле после избиения пациентки в лифте санитаров психбригады отстранили от работы. А позднее в отношении этих сотрудников медучреждения возбудили уголовное дело.