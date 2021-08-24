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Происшествия

После избиения пациентки в лифте санитаров психбригады отстранили от работы

В Ярославле отстранили от работы сотрудников психиатрической бригады, которые приехали на вызов к пациентке и избили ее в лифте, сообщили в группе в департамента здравоохранения региона в соцсети «ВКонтакте».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и «бросают тень на все областное учреждение», отметил директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

«В связи с этим, принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки», — сказал чиновник.

Департамент здравоохранения передал документы для проведения проверки Следственному комитету, пишет polit.ru. Ведомство планирует в дальнейшем оказывать содействие СКР.

Видео с камеры наблюдения выложили в паблике «Свободный Ярославль». Санитары затолкнули кричавшую женщину с завязанными за спиной руками в лифт, а когда дверь закрылась, и она стала упираться в стену ногами. Тогда один из них стал резко бить ее в живот, а другой с силой несколько раз ударил по голове.

Ситуация поставлена прокурором Ярославской области Дмитрием Поповым на контроль.

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