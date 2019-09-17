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Происшествия

Арестован бывший российский хоккеист, находившийся в розыске за особо крупное мошенничество

16 сентября Кузьминский суд Москвы санкционировал арест бывшего хоккеиста Игоря Мусатова, подозреваемого в мошенническом хищении в особо крупном размере.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

«В отношении Мусатова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 октября», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

В январе 2018 года Мусатов с двумя своими знакомыми арендовал офис в Малом Кисловском переулке в Москве, который оборудовал под банковское помещение.

Один из мужчин затем договорился с местным жителем, что обменяет его 45 млн рублей на один из видов криптовалюты в количестве 103 единиц по заниженной стоимости.

В дальнейшем потерпевший передал деньги сообщнику подозреваемого, который забрал их и скрылся. Впоследствии подозреваемые поделили похищенные средства между собой.

Находящийся в федеральном розыске Мусатов был задержан сотрудниками ОМВД России по району Фили-Давыдково, пишет bfm.ru. Еще один фигурант дела уже содержится под домашним арестом.

Игорь Мусатов является бывшим нападающим словацкого клуба «Слован», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и воспитанником хоккейной школы московского «Спартака».

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

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