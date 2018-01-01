Россияне бросились скупать валюту, сообщает bfm.ru.
Люди жалуются — в обменниках и банковских отделениях не хватает долларов и евро.
Евгения Смурыгина,
обозреватель Business FM:
— Это даже не обменник, это отделение Сбербанка. В последний рабочий день перед праздниками было очень много людей и очень большая очередь в кассу. Пришлось ждать порядка 40 минут, и сотрудница-кассир сказала, что если бы вы пришли за долларами, то я бы вас огорчила, потому что валюты нет. В последние дни очень большой спрос на валюту, евро тоже нет номиналом 500, а есть только банкноты по 100 евро, и их осталось очень мало.
В некоторых обменных пунктах есть дефицит евро. С чем связана нехватка валюты?
Дмитрий Степанов.
независимый аналитик:
— То, что мы сейчас наблюдаем, это два фактора сразу. С одной стороны, в конце года всегда растет спрос на валюту со стороны "физиков", а с другой стороны, и рубль в конце года показывает сильное укрепление, что, в общем, для него нехарактерно. Мы получаем некоторые очереди в обменниках, высокий спрос по интернет-банкам. Если у инвесторов есть небольшой объем валюты и большой объем сбережений в рубле и они хотят занять какую-то консервативную позицию, то, с моей точки зрения, купить валюту — это решение правильное. Если же у них очень большой объем активов в валюте, то, наоборот, мне кажется, не стоит поддаваться на текущий курс доллара\евро, потому что есть небольшая вероятность, что в следующем году мы увидим движение доллара, например, к отметке 56 единиц. Следующий год может продолжить тенденции конца этого. Есть некая возможность того, что рубль продолжит укрепляться, но это укрепление тем не менее будет не очень длительное. Если рассматривать перспективы первой половины года или ближайший квартал, высока вероятность, что рубль все-таки продолжит падение, потому что это необходимо и для макроэкономики, для фондирования бюджета, для наших внутренних больших корпораций. Большинство факторов все-таки складывается против рубля на интервале в несколько месяцев.
Банк России понизил с 30 декабря 2017 года официальный курс доллара США почти на 3 копейки, до 57 рублей 60 копеек. При этом единая европейская валюта прибавила 8 копеек, ее курс составляет 68 рублей 87 копеек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.