Россияне бросились скупать валюту

— То, что мы сейчас наблюдаем, это два фактора сразу. С одной стороны, в конце года всегда растет спрос на валюту со стороны "физиков", а с другой стороны, и рубль в конце года показывает сильное укрепление, что, в общем, для него нехарактерно. Мы получаем некоторые очереди в обменниках, высокий спрос по интернет-банкам. Если у инвесторов есть небольшой объем валюты и большой объем сбережений в рубле и они хотят занять какую-то консервативную позицию, то, с моей точки зрения, купить валюту — это решение правильное. Если же у них очень большой объем активов в валюте, то, наоборот, мне кажется, не стоит поддаваться на текущий курс доллара\евро, потому что есть небольшая вероятность, что в следующем году мы увидим движение доллара, например, к отметке 56 единиц. Следующий год может продолжить тенденции конца этого. Есть некая возможность того, что рубль продолжит укрепляться, но это укрепление тем не менее будет не очень длительное. Если рассматривать перспективы первой половины года или ближайший квартал, высока вероятность, что рубль все-таки продолжит падение, потому что это необходимо и для макроэкономики, для фондирования бюджета, для наших внутренних больших корпораций. Большинство факторов все-таки складывается против рубля на интервале в несколько месяцев.