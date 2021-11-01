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Происшествия

Арестован начальник отдела противодействия коррупции в российском регионе

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

29 октября на одной из парковок Благовещенска подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей. Полученная сумма являлась частью предполагаемой взятки в размере 1,2 млн рублей за оказанное содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией как исполнителем работ по договорам подряда и их заказчиком, пишет Газета.Ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее столичный гаишник попался на взятке в 35 млн рублей.

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