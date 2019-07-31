Арестован подозреваемый в убийстве девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане

Тело 24-летней девушки с колото-резаными ранами нашли в чемодане в съемной квартире жилого дома на улице Пырьева 27 июля.

Погибшая вела блог о путешествиях в соцсетях. Причиной убийства, по данным следствия, стала ревность. По одной из версий, именно чемодан, где находилась девушка, она собиралась использовать для предстоящей поездки за границу с новым возлюбленным, ради которого она бросила предыдущего.

Полиция установила местонахождение подозреваемого в убийстве. Личность мужчины и степень его знакомства с жертвой не уточняется, пишет bfm.ru.

По информации телеканала РЕН, подозреваемый пытался спрятаться от полиции на одном из столичных складов. Также канал сообщает, что тот признал вину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства, ведется расследование.

Ранее молодую женщину нашли мертвой в лесу на севере Москвы. Тело женщины обезглавлено. Голову полицейские нашли рядом с телом.