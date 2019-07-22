Женщину без головы нашли в столичном лесу

Молодую женщину нашли мертвой в лесу на севере Москвы.

Ее нашли в лесном массиве, расположенном у Новодачной улицы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело женщины обезглавлено. Голову полицейские нашли рядом с телом.

Погибшей оказалась 31-летняя женщина. В настоящее время останки переданы экспертам для установления всех обстоятельств ее гибели, пишет «Росбалт».

По факту обнаружения тела женщины следователи уже начали проверку.

Ранее сообщалось, что на берегу алтайского озера нашли человеческие скелеты без голов. Сколько они пролежали в земле, пока неизвестно.