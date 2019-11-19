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Происшествия

Арестованный доцент-расчленитель попытался свести счеты с жизнью

Историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки, попытался покончить с собой, но ему помешали полицейские. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию адвоката.

Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Скан видео tvrain.ru.

Сообщается, что 63-летний Соколов попытался сделать это в перерыве между следственными действиями. Адвокат преподавателя подчеркнул, что «для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого».

Издание «Mash на Мойке» рассказало, что Соколов схватил нож со стола в своей квартире во время следственного эксперимента. Нож выбил из его рук полицейский.

Свою бывшую студентку историк и доцент университета Олег Соколов, по данным издания «Фонтанка», застрелил, когда она спала. Сначала между ними произошел конфликт, после которого женщина пошла спать, а мужчина взял обрез, зарядил его патроном и выстрелил ей в висок. А потом еще три раза.

В дальнейшем Соколов признался, что после убийства девушки он распилил ее труп на части пилой и сбрасывал останки в Мойку — пытался избавиться от улик. Будучи пьяным, он сам упал в реку. Его вытащили, доставили в больницу с переохлаждением, а позднее, обнаружив рюкзак с останками, задержали по подозрению в убийстве.

В настоящий момент он находится в следственном изоляторе «Кресты». Как рассказывал «Дождь», 11 ноября с ним встретился представитель Общественной Наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга. Соколов сказал, что он «оступился в своей жизни», но попросил камеру с телевизором и соответствующих сокамерников.

«У меня огромная просьба. Что бы я ни совершил, я оступился раз в жизни. Можно сделать так, чтобы мои сокамерники были такие же, как я?» — сказал Соколов.

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