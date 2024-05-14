Арестовать главного кадровика Минобороны попросило следствие

Следствие обратилось в военный суд с ходатайством об аресте Юрия Кузнецова — полного тезки начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, сообщает РИА Новости .

Накануне прошло заседание об избрании меры пресечения в виде заключения Кузнецова под стражу, указывает Lenta.ru.

До мая 2023 года он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба ВС. Управление отвечало за защиту гостайны.

Ранее отправили в СИЗО замминистра обороны РФ.

Избранная мера пресечения — на два месяца, до 23 июня.

Вместе с Ивановым по этой же самой статье — взятка — арестован Сергей Бородин.

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По версии следствия, Иванов и Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами. Чтобы получить в особо крупном размере услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

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