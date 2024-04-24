Отправили в СИЗО замминистра обороны РФ. Видео

Избранная мера пресечения — на два месяца, до 23 июня.

Вместе с Ивановым по этой же самой статье — взятка — арестован Сергей Бородин. Его арестовали

<Сергей Бородин управлял и бизнесом жены замминистра Светланы Маниович>

По версии следствия, Иванов и Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами. Чтобы получить в особо крупном размере услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что пропала жена задержанного зама Шойгу. Родные не могут связаться с бывшей женой задержанного заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Она также известна под фамилиями Маниович и Иванова.

Предварительно, ее могли задержать вместе с мужем.

Однако пока нет официальных подтверждений или опровержений этой информации.

Что произошло

Накануне поздно вечером задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Оперативное сопровождение — ФСБ.

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о случившемся. Министра обороны Сергея Шойгу предупредили о задержании его зама заранее.

С Ивановым проводятся следственные действия, говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Преступление относится к особо тяжким.

Задержан за получение взятки в особо крупном размере. По статье «задержания» ему грозит до 15 лет колонии.

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