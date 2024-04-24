Пропала жена задержанного зама Шойгу

Родные не могут связаться с бывшей женой задержанного заместителя министра обороны России Тимура Иванова, сообщает BAZA.

Экс-супруге — Светлане Захаровой — 50 лет. Многие СМИ называют ее светской львицей и бизнесвумен. Пара официально развелась в 2022 году. Но многие назвали этот развод фиктивный.

Она также известна под фамилиями Маниович и Иванова.

Предварительно, ее могли задержать вместе с мужем.

Однако пока нет официальных подтверждений или опровержений этой информации.

Ранее сообщалось о других фигурантах дела замминистра обороны РФ заявили источники.

Дела семейные

Светлана Захарова вместе с отцом задержанного — Вадимом Ивановым — владеет компанией «Кристалл Девелопмент». Также ей принадлежит доля в «Частные технологии».



Была учредителем еще двух фирм — ей принадлежали «Ваш Дом» (управление недвижимым имуществом), и «МКК «Кредит Лайн», предоставлявшая потребительские займы.

Что произошло

Накануне поздно вечером задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Оперативное сопровождение — ФСБ.

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о случившемся. Министра обороны Сергея Шойгу предупредили о задержании его зама заранее.

С Ивановым проводятся следственные действия, говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Преступление относится к особо тяжким.

Задержан за получение взятки в особо крупном размере. По статье "задержания" ему грозит до 15 лет колонии.

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