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9 сентября
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Происшествия

Асфальт на дорогах Барнаула «встал на дыбы» после сильного ливня

Жители Барнаула сообщают о том, что на некоторых участках дорог после сильного ливня с градом «вспучился» асфальт.

Асфальт подняло в Барнауле после сильного ливня.
Асфальт подняло в Барнауле после сильного ливня.
Антон Степанов/vk.com/barneos22.

В социальных сетях горожане делятся видео, на которых запечатлено, как участки дорог «встали на дыбы».

«Коротко о ливневых канализациях в нашем городе: они просто не справляются с ливнями… Власихинская, как поворачивать на Бор, вода бьет, асфальт подняло», — сообщается на странице barnaul.insta в Instagram.

«Ноев ковчег. Подняло асфальт. Опасный участок. Не провалитесь!», — предупреждает один из жителей краевого центра в паблике «Барнаул 22».

Напомним, что мощный ливень с градом обрушился на Барнаул под вечер 9 сентября. В результате многие улицы затопило, город встал в пробках.

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