Асфальт на дорогах Барнаула «встал на дыбы» после сильного ливня

В социальных сетях горожане делятся видео, на которых запечатлено, как участки дорог «встали на дыбы».
«Коротко о ливневых канализациях в нашем городе: они просто не справляются с ливнями… Власихинская, как поворачивать на Бор, вода бьет, асфальт подняло», — сообщается на странице barnaul.insta в Instagram.
«Ноев ковчег. Подняло асфальт. Опасный участок. Не провалитесь!», — предупреждает один из жителей краевого центра в паблике «Барнаул 22».
Напомним, что мощный ливень с градом обрушился на Барнаул под вечер 9 сентября. В результате многие улицы затопило, город встал в пробках.