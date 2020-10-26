Audi Q7 на летней резине влетел в частный дом в Барнауле

ЧП произошло около 20:45 на пересечении ул. Фомина и пер. Кауфмана. Со слов свидетелей, водитель не вписался в поворот.
Автомобиль врезался в дом, заблокировав выход и проломив стену и часть забора. Также он задел припаркованное авто.
Audi Q7 врезался в частный дом.
«Инцидент Барнаул»
«Друзья, вовремя переобувайте свой автомобиль. Вот к каким последствиям приводит езда на летней резине, чудом никто не пострадал, водитель был трезв», — отметил очевидец аварии.
Ранее барнаульская Госавтоинспекция предупреждала автолюбителей о необходимости срочной смены шин.