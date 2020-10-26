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Происшествия

Audi Q7 на летней резине влетел в частный дом в Барнауле

Вечером 25 октября автомобиль Audi Q7 врезался в частный дом в Нагорной части Барнаула. Чудом никто не пострадал, пишут в группе «Инцидент Барнаул» очевидцы ДТП.

Автомобиль. Зима.
Автомобиль. Зима.
Михаил Хаустов

ЧП произошло около 20:45 на пересечении ул. Фомина и пер. Кауфмана. Со слов свидетелей, водитель не вписался в поворот.

Автомобиль врезался в дом, заблокировав выход и проломив стену и часть забора. Также он задел припаркованное авто.

 Audi Q7 врезался в частный дом.
Audi Q7 врезался в частный дом.
«Инцидент Барнаул»

«Друзья, вовремя переобувайте свой автомобиль. Вот к каким последствиям приводит езда на летней резине, чудом никто не пострадал, водитель был трезв», — отметил очевидец аварии.

Ранее барнаульская Госавтоинспекция предупреждала автолюбителей о необходимости срочной смены шин.

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