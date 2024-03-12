Жительница Барнаула пыталась незаконно провезти алкоголь из Таиланда

41-летняя жительница краевой столицы, прибывшая авиарейсом Пхукет — Барнаул, привезла с собой восемь бутылок виски, рома и другой алкогольной продукции общим объемом более четырех литров.

Без декларирования из-за границы разрешено ввозить до трех литров алкоголя для собственного использования. Спиртосодержащую продукцию объемом от трех до пяти литров нужно продекларировать и заплатить таможенные пошлины — 10 евро за каждый литр сверх установленной нормы.

В отношении туристки возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее алтайские таможенники пресекли ввоз немаркированной Coca-Cola.

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