Авдюхину продолжают держать под стражей

Алтайским краевым судом оставлено без изменения решение Центрального районного суда города Барнаула о продлении срока содержания под стражей Людмилы Авдюхиной, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Напомним, по версии следствия, бывшая глава барнаульского «Жилфонда» Авдюхина в 2022 году похитила деньги, которые передали ей клиенты на безвозмездное хранение. Речь идет о 150 млн рублей.

Женщину обвиняют в мошенничестве.

В декабре 2022 года Авдюхина сбежала в Аргентину с деньгами. С помощью Интерпола беглянку вернули на территорию РФ в 2024 году.

Ранее по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой региона поддержано ходатайство следствия о продлении обвиняемой срока содержания под стражей до 1 июля 2024 года.

Ход предварительного следствия и принятие окончательного решения по уголовному делу находятся на контроле в прокуратуре региона.

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