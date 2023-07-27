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Происшествия

Авиакатастрофа в горах Алтая. Вертолет Ми-8 загорелся и разрушился. Есть погибшие

В Республике Алтай произошла авикатастрофа вертолета Ми-8. По предварительным данным, погибли шесть человек.

Крушение вертолета в Республике Алтай.
Крушение вертолета в Республике Алтай.
Mash

Всего на борту машины находилось 16 человек. Вертолет совершал коммрческий рейс.

ЧП случилось возле села Тюнгур 27 июля, указывает Газета.Ru.

По сообщениям очевидцев, несколько человек — предварительно, трое — получили сильнейшие ожоги тела. До 90%, сообщает Telegram-канал 112.

Винтокрылая машина при посадке задела столб, после чего вертолет загорелся и рухнул.

Борт принадлежит авиакомпании «АлтайАвиа».

На месте ЧП работают экстренные службы региона. Имена погибших и пострадавших, а также — из какого региона туристы летали не экскурсию, пока не опубликованы.

Ранее в Сибири упал вертолет Ми-8. На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. В результате происшествия погибших нет, один из пассажиров получил перелом бедра, его жизни это не угрожает.

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