На улице Хабаровска рухнул вертолет Ми-8, есть погибшие

По предварительной информации, на борту находилось 6 человек, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту был только экипаж. По предварительным данным, все, кто летели в вертолете, погибли. При этом Следственный комитет сообщает только о двух погибших.

На месте крушения возник пожар, вертолет разлетелся на части, сообщили в центре медицины катастроф. Оперативная группа МЧС и экстренные службы выехали к месту крушения.

Очевидцы опубликовали видео, на котором вертолет в тумане зацепился за вышку и упал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". На место происшествия выехало руководство авиакомпании "Восток", которой принадлежал вертолет.