На улице Хабаровска рухнул вертолет Ми-8, есть погибшие

В Хабаровске вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная — Хирургическая. По предварительным данным, шесть человек, которые находились на борту, погибли, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, на борту находилось 6 человек, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту был только экипаж. По предварительным данным, все, кто летели в вертолете, погибли. При этом Следственный комитет сообщает только о двух погибших.
На месте крушения возник пожар, вертолет разлетелся на части, сообщили в центре медицины катастроф. Оперативная группа МЧС и экстренные службы выехали к месту крушения.
Очевидцы опубликовали видео, на котором вертолет в тумане зацепился за вышку и упал.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". На место происшествия выехало руководство авиакомпании "Восток", которой принадлежал вертолет.
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