Два пограничника успели выпрыгнуть: вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне

Сообщается, что при заходе на посадочную площадку, которая находится в горной местности, вертолет войсковой части Ми-8 столкнулся с землей.

По словам Кадырова, вертолёт пограничного управления, который базируется в Тусхарое Итум-калинского района, полетел, чтобы отвезти пограничников на заставу. В вертолете находились 9 человек.

"Вертолёт снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошёл резкий порыв ветра. Вертолёт заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. 7 человек оставались в вертолёте, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть", — написал Кадыров в Telegram.

Из пропасти достали пять тел и двоих тяжело раненых бойцов. Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии под контролем врачей.

Рамзан Кадыров пожелал скорого выздоровления бойцу и принес соболезнования семьям погибших.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее сообщалось, что 6 марта в Сирии произошла авиакатастрофа самолета Ан-26 Минобороны РФ. Он не долетел до взлетно-посадочной полосы авиабазы Хмеймим около 500 метров. Погибли 39 человек, военные.