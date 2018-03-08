Два пограничника успели выпрыгнуть: вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне

Вертолет Ми-8, который принадлежал погранслужбе, разбился в горах Чеченской республики 7 марта, сообщает СК России. Два пограничника успели выпрыгнуть из воздушного судно до того, как оно столкнулось с землей. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.
Сообщается, что при заходе на посадочную площадку, которая находится в горной местности, вертолет войсковой части Ми-8 столкнулся с землей.
По словам Кадырова, вертолёт пограничного управления, который базируется в Тусхарое Итум-калинского района, полетел, чтобы отвезти пограничников на заставу. В вертолете находились 9 человек.
"Вертолёт снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошёл резкий порыв ветра. Вертолёт заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. 7 человек оставались в вертолёте, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть", — написал Кадыров в Telegram.
Из пропасти достали пять тел и двоих тяжело раненых бойцов. Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии под контролем врачей.
Рамзан Кадыров пожелал скорого выздоровления бойцу и принес соболезнования семьям погибших.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).
Ранее сообщалось, что 6 марта в Сирии произошла авиакатастрофа самолета Ан-26 Минобороны РФ. Он не долетел до взлетно-посадочной полосы авиабазы Хмеймим около 500 метров. Погибли 39 человек, военные.
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