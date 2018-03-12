В Непале разбился пассажирский самолет. Есть выжившие

Сегодня, 16:55.
Происшествия

12 марта в международном аэропорту столицы Непала Катманду им. Трибхувана при посадке разбился пассажирский самолёт Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines, сообщает obozrevatel.com.

Самолет.
Самолет. Фото: СС0.

Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта, сообщает salamnews.org.

Администрация международного аэропорта Трибхуван в столице Непала полагает, что крушение самолёта произошло из-за технического сбоя на борту, пишет RT со ссылкой на Kathmandu Post.

По предварительной информации, на борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа, пишет "Коммерсантъ".

14 пассажиров выжили и доставлены в больницы, сообщает издание myRepublica.

Reuters сообщает о 17 выживших. На месте авиакатастрофы работают спасатели и пожарные.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров