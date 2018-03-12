В Непале разбился пассажирский самолет. Есть выжившие

12 марта в международном аэропорту столицы Непала Катманду им. Трибхувана при посадке разбился пассажирский самолёт Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines, сообщает obozrevatel.com.
Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта, сообщает salamnews.org.
Администрация международного аэропорта Трибхуван в столице Непала полагает, что крушение самолёта произошло из-за технического сбоя на борту, пишет RT со ссылкой на Kathmandu Post.
По предварительной информации, на борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа, пишет "Коммерсантъ".
Plane #crash at #TIA airport #Kathmandu Apparently a US Bangla plane from #Dhaka crashed. pic.twitter.com/2fN8XoXxrD— prazeet (@pzstha) 12 марта 2018 г.
14 пассажиров выжили и доставлены в больницы, сообщает издание myRepublica.
BREAKING Crashed plane at Kathmandu airport, is believed to be a US-Bangla airlines aircraft (pic: @Bishnusapkota). Updates: https://t.co/rPgfBUWBAu pic.twitter.com/3pFTyaNLKO— AIRLIVE (@airlivenet) 12 марта 2018 г.
Reuters сообщает о 17 выживших. На месте авиакатастрофы работают спасатели и пожарные.
BREAKING First picture from crash site, the turboprop aircraft appears to be a Bombardier Dash-8 Q400. Updates: https://t.co/rPgfBUWBAu pic.twitter.com/0FeVLSgisY— AIRLIVE (@airlivenet) 12 марта 2018 г.
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