В Непале разбился пассажирский самолет. Есть выжившие

Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта, сообщает salamnews.org.

Администрация международного аэропорта Трибхуван в столице Непала полагает, что крушение самолёта произошло из-за технического сбоя на борту, пишет RT со ссылкой на Kathmandu Post.

По предварительной информации, на борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа, пишет "Коммерсантъ".

14 пассажиров выжили и доставлены в больницы, сообщает издание myRepublica.

Reuters сообщает о 17 выживших. На месте авиакатастрофы работают спасатели и пожарные.