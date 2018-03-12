Пилот разбился насмерть на минивертолете под Новосибирском. Подробности

В Новосибирской области разбился минивертолет. Фото: 54.mchs.gov.ru.

Погиб пилот, управлявший сверхлегким летательным аппаратом, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Минивертолет был сделан кустарным способом.

После поступления сообщения на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, другие службы экстренного реагирования.

На земле разрушений нет.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлечены 33 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС 14 человек и 4 единицы техники, говорится в сообщении областного главка МЧС.

Погибшим оказался 59-летний местный житель Александр Гартвиг. Корреспонденты kp.ru пообщались с его родными и очевидцами крушения. Оказалось, в этот вечер мужчина сел за штурвал машины, которую плохо знал.

Александр Гартвиг был предпринимателем, имел свою сеть магазинов — продуктовых и ювелирных, поэтому средств на дорого увлечение хватало (автожир стоит под 2 миллиона рублей).

"Отец с детства мечтал летать, он изучил очень много информации, общался с другими летчиками на разных форумах, ездил на слёты, общался с единомышленниками из Москвы, — рассказывает дочь погибшего Олеся Гартвиг. — Он очень активный был, спортивный, катался на водных лыжах. В стрессовых ситуациях, всегда мог трезво оценить положение дел. Папа прошел курс обучения, это все было дорого, но он очень хотел летать. В своем аппарате он был уверен, знал каждую детальку, возился с ним сутками".

Автожир Александр сконструировал не сам, а купил. Но летал на нем такое множество раз, знал его, как свои пять пальцев.

11 марта к нему приехал знакомый со своей техникой, собранной самостоятельно, попросил прокатиться опытного товарища — для отладки. Но что-то произошло с двигателем, машину начало крутить в воздухе, а потом она стала падать вниз, — так описывают картину местные жители.

В "Одноклассниках" у Александра стоит жизнеутверждающие слова: "Я с облака качусь к земле! За 200 скорость! И ротор под 400 свистит! Мотор 5800 надрывно воет! В душе восторг и мысль — вот это жизнь!".

Обстоятельства происшествия уточняются. Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.