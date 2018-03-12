Пилот разбился насмерть на минивертолете под Новосибирском. Подробности

11 марта в 18.01 местного времени на пульт центральной диспетчерской МЧС по Новосибирской области поступило сообщение о падении легкомоторного минивертолета (типа "автожир") на окраине поселка Краснозерское.
Погиб пилот, управлявший сверхлегким летательным аппаратом, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Минивертолет был сделан кустарным способом.
После поступления сообщения на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, другие службы экстренного реагирования.
На земле разрушений нет.
Всего для ликвидации последствий происшествия привлечены 33 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС 14 человек и 4 единицы техники, говорится в сообщении областного главка МЧС.
Погибшим оказался 59-летний местный житель Александр Гартвиг. Корреспонденты kp.ru пообщались с его родными и очевидцами крушения. Оказалось, в этот вечер мужчина сел за штурвал машины, которую плохо знал.
Александр Гартвиг был предпринимателем, имел свою сеть магазинов — продуктовых и ювелирных, поэтому средств на дорого увлечение хватало (автожир стоит под 2 миллиона рублей).
"Отец с детства мечтал летать, он изучил очень много информации, общался с другими летчиками на разных форумах, ездил на слёты, общался с единомышленниками из Москвы, — рассказывает дочь погибшего Олеся Гартвиг. — Он очень активный был, спортивный, катался на водных лыжах. В стрессовых ситуациях, всегда мог трезво оценить положение дел. Папа прошел курс обучения, это все было дорого, но он очень хотел летать. В своем аппарате он был уверен, знал каждую детальку, возился с ним сутками".
Автожир Александр сконструировал не сам, а купил. Но летал на нем такое множество раз, знал его, как свои пять пальцев.
11 марта к нему приехал знакомый со своей техникой, собранной самостоятельно, попросил прокатиться опытного товарища — для отладки. Но что-то произошло с двигателем, машину начало крутить в воздухе, а потом она стала падать вниз, — так описывают картину местные жители.
В "Одноклассниках" у Александра стоит жизнеутверждающие слова: "Я с облака качусь к земле! За 200 скорость! И ротор под 400 свистит! Мотор 5800 надрывно воет! В душе восторг и мысль — вот это жизнь!".
Обстоятельства происшествия уточняются. Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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