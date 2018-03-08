На борту разбившегося Ан-26 в Сирии были сибиряки

Аман Тулеев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-26 в Сирии. Телеграмма соболезнования от имени кузбассовцев и губернатора ушла в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и всего личного состава Министерства обороны РФ.

"Трагедия забрала жизни офицеров, прапорщиков и военных контрактной службы, которые выполняли боевые задачи, поставленные Родиной. Это огромная невосполнимая утрата для нашей страны и ее Вооруженных Сил. Кузбасс разделяет боль и скорбь семей, в одночасье потерявших своих родных и близких в этой авиакатастрофе, вместе со всей страной склоняет голову перед их светлой памятью", — говорится в телеграмме.

На борту Ан-26 были двое военнослужащих из Кемеровской области.

Сообщается, что в самолете находился также уроженец Новосибирска — старший лейтенант Денис Сафронов, пишет сообщество "АСТ-54". Однако официальные источники об этом не сообщали.

Напомним, в Сирии 6 марта потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На борту находилось 39 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Все они погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Предварительной причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

Ранее altapress.ru писал, что 7 марта в Чеченской республики потерпел крушение вертолет Ми-8. Два пограничника успели выпрыгнуть из воздушного судно до того, как оно столкнулось с землей.