Авиакомпания AZUR, самолет которой загорелся в Барнауле, сообщила о компенсациях

Компания AZUR air разместила в соцсетях официальное сообщение относительно аварии, которая произошла 25 сентября в аэропорту Барнаула. В нем говорится, что пострадавшие пассажиры загоревшегося самолета получат компенсации.

Сумма выплат пока не называется.

«Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. AZUR air прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации, работает оперативный штаб. В настоящий момент получена информация о возможности приступить к снятию с самолета ручной клади и багажа пассажиров. При необходимости иногородние пассажиры могут быть размещены в гостиницу», — сообщает авиакомпания.

ЧП произошло вечером 25 сентября. При посадке загорелась шина первой стойки шасси у Boeing 767−300, выполнявшего международный чартерный рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул.

По данным «Интерфакса» за медицинской помощью обратились 49 пассажиров, 48 из них отпущены на амбулаторное лечение. До этого сообщалось о 23 пострадавших и пятерых госпитализированных.