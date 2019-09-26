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Происшествия

Авиакомпания AZUR, самолет которой загорелся в Барнауле, сообщила о компенсациях

Компания AZUR air разместила в соцсетях официальное сообщение относительно аварии, которая произошла 25 сентября в аэропорту Барнаула. В нем говорится, что пострадавшие пассажиры загоревшегося самолета получат компенсации.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Сумма выплат пока не называется.

«Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. AZUR air прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации, работает оперативный штаб. В настоящий момент получена информация о возможности приступить к снятию с самолета ручной клади и багажа пассажиров. При необходимости иногородние пассажиры могут быть размещены в гостиницу», — сообщает авиакомпания.

ЧП произошло вечером 25 сентября. При посадке загорелась шина первой стойки шасси у Boeing 767−300, выполнявшего международный чартерный рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул.

По данным «Интерфакса» за медицинской помощью обратились 49 пассажиров, 48 из них отпущены на амбулаторное лечение. До этого сообщалось о 23 пострадавших и пятерых госпитализированных.

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