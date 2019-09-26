Авиакомпания AZUR, самолет которой загорелся в Барнауле, сообщила о компенсациях

Сумма выплат пока не называется.
«Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. AZUR air прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации, работает оперативный штаб. В настоящий момент получена информация о возможности приступить к снятию с самолета ручной клади и багажа пассажиров. При необходимости иногородние пассажиры могут быть размещены в гостиницу», — сообщает авиакомпания.
ЧП произошло вечером 25 сентября. При посадке загорелась шина первой стойки шасси у Boeing 767−300, выполнявшего международный чартерный рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул.
По данным «Интерфакса» за медицинской помощью обратились 49 пассажиров, 48 из них отпущены на амбулаторное лечение. До этого сообщалось о 23 пострадавших и пятерых госпитализированных.