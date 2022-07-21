Автобус с детьми из школы олимпийского резерва перевернулся на Алтае. Как это произошло и есть ли погибшие

Что известно об аварии?
В опрокинувшемся автобусе ехали дети из школы олимпийского резерва, отмечают в Telegram-канале Mash.
Где именно произошло ДТП?
Автобус с детьми перевернулся на автодороге К-12 «Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай», уточнили в МВД.
Сколько детей находились в автобусе?
В перевернувшемся автобусе было более 30 детей, сообщили в региональном МВД.
«Автобус перевозил 33 несовершеннолетних», — уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Также, пишет Mash, в нем ехал один сопровождающий.
В ГАИ знали о поездке?
Да, канал подчеркивает, что сотрудники ГАИ заранее знали о поездке юных спортсменов.
А сколько человек получили травмы?
Четыре ребенка получили травмы в Солонешенском районе. Им потребовалась медицинская помощь.
Кроме того, пострадал водитель.
Получается, все живы?
Да, все живы.
Почему автобус в Солонешенском районе опрокинулся?
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
«При движении по дороге водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд и опрокидывание транспортного средства», — подчеркнули на сайте прокуратуры Алтайского края.
Уголовное дело возбудили?
Да, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса («Выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности или здоровья потребителей»).
«Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров — спортивного коллектива несовершеннолетних. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления», — пояснили в Следственном комитете.