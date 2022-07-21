21 июля
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Происшествия

Автобус с детьми из школы олимпийского резерва перевернулся на Алтае. Как это произошло и есть ли погибшие

Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае. Рассказываем, что стало причиной ДТП и сколько детей попали в больницу.

Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае.
Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае.
СУ СК по Алтайскому краю.

Что известно об аварии?

В опрокинувшемся автобусе ехали дети из школы олимпийского резерва, отмечают в Telegram-канале Mash.

Где именно произошло ДТП?

Автобус с детьми перевернулся на автодороге К-12 «Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай», уточнили в МВД.

Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае.
Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сколько детей находились в автобусе?

В перевернувшемся автобусе было более 30 детей, сообщили в региональном МВД.

«Автобус перевозил 33 несовершеннолетних», — уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также, пишет Mash, в нем ехал один сопровождающий.

В ГАИ знали о поездке?

Да, канал подчеркивает, что сотрудники ГАИ заранее знали о поездке юных спортсменов.

А сколько человек получили травмы?

Четыре ребенка получили травмы в Солонешенском районе. Им потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, пострадал водитель.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Получается, все живы?

Да, все живы.

Почему автобус в Солонешенском районе опрокинулся?

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

«При движении по дороге водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд и опрокидывание транспортного средства», — подчеркнули на сайте прокуратуры Алтайского края.

Уголовное дело возбудили?

Да, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса («Выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности или здоровья потребителей»).

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров — спортивного коллектива несовершеннолетних. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления», — пояснили в Следственном комитете.

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