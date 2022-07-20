21 июля
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Происшествия

СК возбудил дело после опрокидывания автобуса с детской командой из Барнаула

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту опрокидывания автобуса с детской спортивной командой в Солонешенском районе. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Автобус с детьми опрокинулся в Солонешенском районе
Автобус с детьми опрокинулся в Солонешенском районе
altai-krai.sledcom.ru

Автобус, перевозивший детей барнаульской школы олимпийского резерва, попал в ДТП днем 20 июля. В результате аварии травмы получили четверо детей. Пострадал и водитель транспортного средства. Им оказывают медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ее санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. В частности, ведется опрос очевидцев. По итогам следственных мероприятий они дадут оценку правомерности оказания услуг по перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Ранее сообщалось, что сошедший с трассы автобус перевозил 34 детей. На место ДТП выехал и.о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин.

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