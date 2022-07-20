ДТП на алтайской трассе. Автобус с 34 детьми съехал с дороги. Есть пострадавшие

20 июля в Солонешенском районе Алтайского края произошел съезд с трассы автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетних.

Предварительно, травмы получили четыре ребенка, им потребовалась медицинская помощь.

Также пострадал водитель автобуса.

На месте аварии работали экстренные службы.

На место ДТП выехал и.о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин, следователь СУ СК России по Алтайскому краю, говорится в сообщении ведомства.

Организована процессуальная проверка.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

Ранее детей из Сибири госпитализировали после ДТП в Крыму.