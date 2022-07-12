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Происшествия

Детей из Сибири госпитализировали после ДТП в Крыму

Медики госпитализировали четырех детей после ДТП в Крыму с микроавтобусом, который ехал из Томской области, сообщает «Интерфакс».

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Госпитализированы трое томичей и один ребенок — житель Новосибирской области.

На данный момент состояние двух детей 12 и 14 лет оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных медики оценили как легкой степени тяжести.

Возраст пострадавших — от 6 до 15 лет.

Все дети были осмотрены медработниками, им оказана необходимая помощь.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур связался по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым и взял под контроль ситуацию с ДТП.

Что произошло

Микроавтобус Hyundai перевернулся в районе села Владиславовка в Крыму.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести «встряску сознания» на фоне смертей в ДТП и водоемах.

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