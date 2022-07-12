Детей из Сибири госпитализировали после ДТП в Крыму

Госпитализированы трое томичей и один ребенок — житель Новосибирской области.
На данный момент состояние двух детей 12 и 14 лет оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных медики оценили как легкой степени тяжести.
Возраст пострадавших — от 6 до 15 лет.
Все дети были осмотрены медработниками, им оказана необходимая помощь.
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур связался по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым и взял под контроль ситуацию с ДТП.
Что произошло
Микроавтобус Hyundai перевернулся в районе села Владиславовка в Крыму.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести «встряску сознания» на фоне смертей в ДТП и водоемах.