Виктор Томенко поручил провести «встряску сознания» на фоне смертей в ДТП и водоемах

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам усилить информирование людей по правилам безопасности в связи с несколькими трагическими случаями на территории региона. Соответствующее заявление губернатор сделал на оперативном совещании регионального правительства.

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам усилить информирование людей по правилам безопасности в связи с несколькими трагическими случаями на территории региона. Соответствующее заявление губернатор сделал на оперативном совещании регионального правительства.

Глава региона напомнил, что в последние недели зафиксированы трагические инциденты на водоемах и дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли люди.

Для снижения числа подобных происшествий следует усилить работу с людьми, предупреждая их о последствиях неосмотрительных поступков, констатировал Томенко.

«Думаю, что и на уровне краевых властей, и на уровне муниципалитетов должна проводиться информационная работа, связанная с напоминанием, определенной встряской сознания. Надо этому уделить внимание — с пониманием, с разъяснением причин, почему дети оказались у водоема без присмотра, или почему водитель поехал в машине с маленькими детьми, съехал в кювет и погиб», — приводит слова губернатора официальный сайт правительства Алтайского края.

Напомним, три человека утонули в Барнауле с начала купального сезона. Все они произошли на так называемых «диких пляжах», где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки.

Ранее стало известно, что две аварии с двумя смертельными исходами произошли на выходных в Алтайском крае.