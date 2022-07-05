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Происшествия

Виктор Томенко поручил провести «встряску сознания» на фоне смертей в ДТП и водоемах

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам усилить информирование людей по правилам безопасности в связи с несколькими трагическими случаями на территории региона. Соответствующее заявление губернатор сделал на оперативном совещании регионального правительства.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Официальный сайт Алтайского края

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам усилить информирование людей по правилам безопасности в связи с несколькими трагическими случаями на территории региона. Соответствующее заявление губернатор сделал на оперативном совещании регионального правительства.

Глава региона напомнил, что в последние недели зафиксированы трагические инциденты на водоемах и дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли люди.

Для снижения числа подобных происшествий следует усилить работу с людьми, предупреждая их о последствиях неосмотрительных поступков, констатировал Томенко.

«Думаю, что и на уровне краевых властей, и на уровне муниципалитетов должна проводиться информационная работа, связанная с напоминанием, определенной встряской сознания. Надо этому уделить внимание — с пониманием, с разъяснением причин, почему дети оказались у водоема без присмотра, или почему водитель поехал в машине с маленькими детьми, съехал в кювет и погиб», — приводит слова губернатора официальный сайт правительства Алтайского края.

Напомним, три человека утонули в Барнауле с начала купального сезона. Все они произошли на так называемых «диких пляжах», где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки.

Ранее стало известно, что две аварии с двумя смертельными исходами произошли на выходных в Алтайском крае.

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