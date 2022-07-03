Три человека трагически утонули в Барнауле с начала пляжного сезона

«Все они произошли на так называемых „диких пляжах“, где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки», — подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что ГОЧС по Барнаулу продолжает патрулировать несанкционированные места для купания. Кроме того, ведомство проводит профилактические рейды по специализированным пляжам.
Так, 3 июля прошел рейд по Гребному каналу. Также спасатели развернули мобильный пост на острове Помазкин в районе ТЦ «Леруа Мерлен».
С отдыхающими провели беседы и вручили им тематические листовки.