3 июля
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Происшествия

Три человека трагически утонули в Барнауле с начала пляжного сезона

Три человека утонули в Барнауле с начала купального сезона, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Анна Зайкова. Altapress.ru.

«Все они произошли на так называемых „диких пляжах“, где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что ГОЧС по Барнаулу продолжает патрулировать несанкционированные места для купания. Кроме того, ведомство проводит профилактические рейды по специализированным пляжам.

Так, 3 июля прошел рейд по Гребному каналу. Также спасатели развернули мобильный пост на острове Помазкин в районе ТЦ «Леруа Мерлен».

С отдыхающими провели беседы и вручили им тематические листовки.

Недавно подросток на Алтае спас тонущего ребенка.

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