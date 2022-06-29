Подросток на Алтае спас тонущего ребенка

В Змеиногорском районе Алтайского края ученик 9 класса Александр Капелист вытащил из воды девочку. О героическом поступке рассказали в « Змеиногорском вестнике »

Ученик Змеиногорской СОШ № 1 Александр Капелист отдыхал с родителями на берегу плотины села Барановка. В воде в это же время плавала девочка 5−6 лет. У нее был спасательный круг, но волна выбила его из рук — и девочка начала тонуть.

Александр был ближе всех к месту происшествия и сразу бросился на помощь. Он подплыл к тонущей, ухватил ее за руку и забросил плавательный круг.

В региональном МЧС напоминают, что купаться следует в оборудованных для этого местах. Кроме того, не следует оставлять детей у водоемов без присмотра.

Ранее стало известно, что две школьницы утонули в Алтайском крае.