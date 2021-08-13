Автобус с пассажирами взорвался в Воронеже. Версию теракта назвали маловероятной

В Воронеже вечером 12 августа взорвался пассажирский автобус, когда подъехал к остановочному комплексу, сообщает « Интерфакс ».

Автобус с пассажирами взорвался в Воронеже.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек: одна женщина скончалась в реанимации, еще 13 госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь.

В региональной прокуратуре уточнили, что из 35 пассажиров двое получили тяжкий вред здоровью, четверо — средней тяжести.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что криминалисты изучают место взрыва.

«На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия», — подчеркнули в комитете.

«Отрабатываются различные версии произошедшего», — заявили в НАК.

По одной из трех версий — произошел теракт. Однако, как полагают следователи, эта причина маловероятная.

Также допустили неисправность технического оборудования. В мэрии Воронежа заявили, что автобус по техпаспорту — дизельный.

По третьей версии, кто-то из пассажиров перевозил взрывоопасные предметы или газовый баллон.

Ранее сообщали, что ФСБ не дала «разбомбить Воронеж»: в городе предотвратили серию терактов.