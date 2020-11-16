ФСБ не дала «разбомбить Воронеж»: в городе предотвратили серию терактов

Все члены банды — бывшие заключенные колонии № 3 в Воронежской области: Руслан Бугак, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов.
Мужчины, по данным региональной ФСБ, организовали террористическое сообщество и распространяли свои идеи на заключенных.
«Доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019 — 2020 годах, а также к подготовке ряда резонансных террористических актов», — рассказали в ФСБ.
Сообщество готовило несколько терактов, в том числе подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже.
Кроме того, разрабатывали нападение на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой участвуют в боевых действиях в Сирии.
В пятницу, 13 ноября, Второй западный окружной военный суд приговорил всех пятерых к срокам от 8,5 до 24 лет лишения свободы.
Ранее за пропаганду терроризма из Красноярска депортировали восемь иностранных студентов.
Известный мем «Разбомбить Воронеж» родился в самом Воронеже несколько лет назад. Местный депутат пожаловался на то, что область за три года получила в три раза меньше денег, чем крошечная Южная Осетия после конфликта с Грузией в августе 2008 года. Тогда он сказал: «Разбомбите Воронеж, может, мы хоть дороги построим». Отсюда и пошел мем.