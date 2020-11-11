За пропаганду терроризма из Сибири депортировали восемь иностранных студентов

Все студенты поддерживали одно из террористических движений и учились в красноярском вузе. В каком именно, не уточнили
«Молодые люди во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков», — рассказали в региональной ФСБ.
Кроме того, студенты в соцсетях распространяли различную информацию, касающуюся терроризма.
«Получены сведения о регулярной идеологической обработке функционерами движения членов группировки посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram», — отметили в ведомстве.
Закончить обучение в Красноярске у студентов не получится — всех депортировали в родные страны.
Ранее в Красноярском крае задержали 14-летних подростков, желавших стать террористами — они читали книги с «рецептами» бомб.