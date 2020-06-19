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Жизнь

«Российская власть внушает оптимизм». Дуров прокомментировал разблокировку Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что после разблокировки мессенджера Роскомнадзором скорость работы мобильных приложений вырастет, передает РИА «Новости». «Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм», — заявил предприниматель.

Павел Дуров.
Павел Дуров.
vk.com/durov

«Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным во всех странах.

«Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — добавил Дуров.

18 июня Роскомнадзор объявил, что снимает ограничения по доступу к мессенджеру Telegram по согласованию с Генпрокуратурой. Ведомство отметило, что «позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Ранее, 4 июня, основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».

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