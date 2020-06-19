«Российская власть внушает оптимизм». Дуров прокомментировал разблокировку Telegram

«Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», — написал Дуров в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным во всех странах.
«Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — добавил Дуров.
18 июня Роскомнадзор объявил, что снимает ограничения по доступу к мессенджеру Telegram по согласованию с Генпрокуратурой. Ведомство отметило, что «позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».
Ранее, 4 июня, основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».