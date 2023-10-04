4 октября
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Происшествия

Автобус упал с моста в Венеции, погибли более 20 человек. Что известно о происшествии

В Венеции пассажирский автобус упал с эстакады на высоте 30 метром на железную дорогу, которая проходила вдоль трассы. Об этом пишет Rai.

Автобус в Венеции.
Автобус в Венеции.
Rainews

После падения сразу начался пожар. Люди не смогли выбраться, 21 человек погибли. Еще 12 пострадали, четыре или пять человек числятся пропавшими без вести.

Автобус работал на метане, поэтому он моментально загорелся. На данный момент пожарные все еще тушат транспорт.

Также пишут, что автобус при падении задел электрические провода.

ДТП произошло в материковом районе Венеции, в Местре.

Известно, что это был не рейсовый автобус. Его арендовал для своих постоятельцев кемпинг Jolly в Маргере. Среди пассажиров - туристы.

В Венеции объявлен траур.

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