«Газель» упала с моста и опрокинулась на крышу в Алтайском крае

Авария произошла на автодороге местного значения Черемное — Новороманово. Водитель «Газели» не справился с управлением и опрокинулся с моста. Машина перевернулась на крышу колесами вверх.
На помощь водителю прибыли сотрудники отдельного поста 80 пожарно-спасательной части. Мужчину благополучно вытащили из кабины автомобиля.
Врачи скорой помощи осмотрели водителя. Госпитализация ему не потребовалась.
Ранее фура со стройматериалами загорелась на трассе Рубцовск-Барнаул.
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