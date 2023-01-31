31 января
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Происшествия

«Газель» упала с моста и опрокинулась на крышу в Алтайском крае

Грузовой автомобиль «Газель» опрокинулся с никзководного моста и перевернулся на крышу в Павловском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Газель» упала с моста и опрокинулась на крышу в Алтайском крае
«Газель» упала с моста и опрокинулась на крышу в Алтайском крае
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Авария произошла на автодороге местного значения Черемное — Новороманово. Водитель «Газели» не справился с управлением и опрокинулся с моста. Машина перевернулась на крышу колесами вверх.

На помощь водителю прибыли сотрудники отдельного поста 80 пожарно-спасательной части. Мужчину благополучно вытащили из кабины автомобиля.

Врачи скорой помощи осмотрели водителя. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее фура со стройматериалами загорелась на трассе Рубцовск-Барнаул.

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