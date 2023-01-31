Грузовой автомобиль «Газель» опрокинулся с никзководного моста и перевернулся на крышу в Павловском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Газель» упала с моста и опрокинулась на крышу в Алтайском крае ГУ МЧС по Алтайскому краю