Шторм, таран опоры моста: вспоминаем, какие речные драмы разыгрались на Оби во время знаменитого урагана

23 июня 2018 года на Барнаул обрушился сильный шторм. На реке высота волн достигала двух метров. Стихия застала на Оби два прогулочных судна.

«Прогулочный теплоход попал в шторм на Оби. Сидим на мели. На берегу пассажиров теплохода встречали скорая и спасатели. Есть пострадавшие. Волной разбило стекло и несколько пассажиров получили порезы», — писали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Речь идет о теплоходе «Москва-176» со 108 пассажирами на борту. Судно находилось ниже речного вокзала по течению.

Капитал прижал судно к берегу в районе Зеленого Клина. Когда теплоход был у берега, ветки деревьев разбили несколько окон. Также еще несколько стекол выбили пассажиры.

Люди испугались двухметровых волн и попытались выбраться на берег. Капитан не дал им этого сделать и велел прекратить панику. В итоге теплоход переждал шторм и через 40 минут пришел в порт. Все пассажиры были в спасжилетах.

Драматичнее развивалась ситуация с плавучим кафе «Барракуда». Швартовые тросы, соединяющие «Барракуду-1» и баржу-веранду, разорвались. Баржу с людьми продолжило сносить вниз по течению.

Судно протаранило и сломало ограждения набережной, а после врезалось в опору Нового моста.

От удара баржа со 120 пассажирами оторвалась от теплохода и самосплавом причалила к противоположному берегу. 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, один из них — тяжкие телесные повреждения.

Суд признал услуги оказанные капитаном-механиком и судовладельцем угрожающими здоровью и жизни потребителей. Владельца приговорили к 3 годам лишения свободы условно, капитана — к 3 годам и 2 месяцам условно.

Этим ЧП на воде в районе Барнаула в тот вечер не закончились. Самоходный паром «Мурена» оторвало от берега и закрутило в районе причала.

Судно ударило пришвартованный теплоход «Москва», который оторвало от причала, и он поплыл вниз по течению. На борту находился экипаж, но ему долго не удавалось запустить двигатель.

В итоге теплоход спустился до Зеленого Клина. Оттуда он вернулся своим ходом.

Жертв удалось избежать.

Шкваловый ворот

Вечером 23 июня на Барнаул обрушился шторм: прошел ливень, град, прогремела гроза, были сильные порывы ветра, резко потемнело. Город частично остался без света и воды, произошел ряд ЧП.

На проспекте Ленина рухнул кран, машинист погиб. На Новом мосту на бок упали две фуры и грузовая «Газель», под Барнаулом в районе станции Присягино из-за обрыва проводов встала электричка, с магазина «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте и у ТЦ Plaza на Красноармейском сорвало крыши, буря завалила деревьями лестницу в Нагорный парк, серьезно пострадал дендрарий.

В тот день в Центральном районе Барнаула ввели режим ЧС — он пострадал больше всего.

Необычные тучи, которые появились перед барнаульским штормом, называют «шкваловым воротом» или «грозовым валом».

Он образуется когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивает облака в такую интересную форму.

«Шкваловый ворот» нередко путают с торнадо.