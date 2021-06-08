В Барнауле суд вынес приговоры капитану и владельцу пострадавшей в шторме «Барракуды»

Суд вынес обвинительные приговоры капитану «Барракуды-1» и судовладельцу — «Барнаульский Речной Флот», сообщает ГТРК «Алтай» . В июне 2018 года судно попало в сильный шторм на Оби.

23 июня 2018 года гендиректор компании «Барнаульский Речной Флот» получил от диспетчера Барнаульского района водных путей и судоходства запрет на речные прогулки, но все равно отправил «Барракуду-1» в рейс. Сделал он это «с целью извлечения дохода», говорят в СК.

На барже-веранде было 72 человека. Когда поднялся сильный штормовой ветер, баржу с пассажирами отбросило на опору моста через Обь. Швартовые тросы, соединяющие «Барракуду-1» и баржу-веранду, разорвались. Баржу с людьми продолжило сносить вниз по течению. Потом она села на мель.

40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, один из них — тяжкие телесные повреждения.

Суд признал услуги оказанные капитаном-механиком и судовладельцем угрожающими здоровью и жизни потребителей. Владельца приговорили к 3 годам лишения свободы условно, капитана — к 3 годам и 2 месяцам условно.

Что произошло 23 июня 2018 года

Вечером 23 июня на Барнаул обрушился шторм: прошел ливень, град, прогремела гроза, были сильные порывы ветра, резко потемнело. Город частично остался без света и воды, произошел ряд ЧП.

На проспекте Ленина рухнул кран, машинист погиб. На Новом мосту на бок упали две фуры и грузовая «Газель», под Барнаулом в районе станции Присягино из-за обрыва проводов встала электричка, с магазина «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте и у ТЦ Plaza на Красноармейском сорвало крыши, буря завалила деревьями лестницу в Нагорный парк, серьезно пострадал дендрарий.