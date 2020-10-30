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Происшествия

Автобус врезался в «газельку» с лимонадом в центре Барнаула. Шипучку раскидало по дороге

В центре Барнаула автобус с пассажирами и «Газель» с напитками не поделили дорогу, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Автобус врезался в "газельку" с конфетами и газировкой.
Автобус врезался в "газельку" с конфетами и газировкой.
vk.com/barneos22.

ДТП произошло утром 30 октября рядом с опорным алтайским вузом АлтГУ — на проспекте Ленина, 61.

«Водитель „Газели“, 1984 года рождения, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автобусу маршрута № 24, который двигался во встречном направлении прямо, и допустил с ним столкновение», — пояснили в городской ГИБДД.

За медицинской помощью обратился один пассажир автобуса — 74-летний мужчина. Его увезли в медучреждение.

Стоит отметить, что народ, вопреки положенным для таких случаев ожиданиям, не кинулся собирать разбросанные на дороге баночки и бутылки, а просто с радостью в душе созерцал.

«Ну наконец-то грузовик с пряниками перевернулся, но снова не на моей улице», — пишут подписчики паблика.

Ранее в Сибири фура с уксусом попала в аварию, перевернулась и улетела в кювет. По дороге потекла река «халявной» жидкости, но собирать ее никто не стал.

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