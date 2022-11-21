21 ноября
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Происшествия

Автомобиль ДПС, попавший в аварию, преследовал нарушителя — комментарий МВД

ГУ МВД по Алтайского краю прокомментировало ДТП с участием служебного автомобиля ДПС. По их данным, сотрудники преследовали автомобиль-нарушителя.

Авария с участием служебного автомобиля ДПС
Авария с участием служебного автомобиля ДПС
Инцидент Барнаул

По данным МВД, автомобиль ДПС «Шкода Октавиа» преследовал автомобиль «Субару», который не имел государственных номеров и ехал по полосе для общественного транспорта.

Оба автомобиля двигались по проспекту Строителей от проспекта Красноармейского в сторону улицы Челюскинцев.

На пересечении с улицей Челюскинцев служебный автомобиль столкнулся с трактором коммунальной службы, который не уступил ему дорогу, поворачивая на проспект. Трактор ехал на зеленый сигнал светофора.

Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобиль ДПС и трактор получили механические повреждения.

По данному факту проводят проверку, выясняют обстоятельства.

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