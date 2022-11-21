По данным МВД, автомобиль ДПС «Шкода Октавиа» преследовал автомобиль «Субару», который не имел государственных номеров и ехал по полосе для общественного транспорта.
Оба автомобиля двигались по проспекту Строителей от проспекта Красноармейского в сторону улицы Челюскинцев.
На пересечении с улицей Челюскинцев служебный автомобиль столкнулся с трактором коммунальной службы, который не уступил ему дорогу, поворачивая на проспект. Трактор ехал на зеленый сигнал светофора.
Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобиль ДПС и трактор получили механические повреждения.
По данному факту проводят проверку, выясняют обстоятельства.