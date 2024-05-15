Автомобиль насмерть сбил россиянку на Пхукете

Молодая россиянка погибла под колесами автомобиля на пхукетском шоссе ночью.

К моменту прибытия медпомощи и спасателей 23-летняя жительница Чувашии была мертва, сообщают "Новости Пхукета".

Водитель пикапа, который сбил россиянку, заявил, что та неожиданно выбежала на дорогу.

Ведется разбирательство.

Российская дипмиссия в Таиланде связалась с родственниками погибшей.

Ранее автомобиль с российскими туристами перевернулся в Таиланде.

Это произошло на острове Пхукет.

Водитель не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль перевернулся на крышу.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Пассажирка получила легкие травмы. Мужчина серьезно не пострадал.

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