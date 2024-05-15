Автомобиль насмерть сбил россиянку на Пхукете

К моменту прибытия медпомощи и спасателей 23-летняя жительница Чувашии была мертва, сообщают "Новости Пхукета".
Водитель пикапа, который сбил россиянку, заявил, что та неожиданно выбежала на дорогу.
Ведется разбирательство.
Российская дипмиссия в Таиланде связалась с родственниками погибшей.
Ранее автомобиль с российскими туристами перевернулся в Таиланде.
Это произошло на острове Пхукет.
Водитель не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль перевернулся на крышу.
На место происшествия прибыли экстренные службы.
Пассажирка получила легкие травмы. Мужчина серьезно не пострадал.
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