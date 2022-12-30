31 декабря
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Происшествия

Россиянина арестовали в Таиланде после смертельного ДТП с мотоциклистом

В Таиланде арестовали российского туриста, который столкнулся с мотоциклом на арендованном автомобиле, сообщает The Thaiger.

Таиланд.
Таиланд.
jeiline, CC BY 2.0, part from origina.

ДТП произошло вечером 28 декабря на Пхукете. В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

За рулем внедорожника находился 51-летний мужчина. После столкновения россиянин сообщил о случившемся в экстренные службы и дождался приезда правоохранителей, пишет Газета.Ru.

Сейчас турист находится в отделении полиции.

По версии следствия, мужчина превысил допустимую скорость, что могло стать причиной смертельного ДТП. В аварии также пострадали два других автомобиля, в том числе микроавтобус и машина такси.

Ранее российская художница разбилась на мотоцикле в Таиланде, написав мистический пост про смерть.

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