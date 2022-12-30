Россиянина арестовали в Таиланде после смертельного ДТП с мотоциклистом

ДТП произошло вечером 28 декабря на Пхукете. В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
За рулем внедорожника находился 51-летний мужчина. После столкновения россиянин сообщил о случившемся в экстренные службы и дождался приезда правоохранителей, пишет Газета.Ru.
Сейчас турист находится в отделении полиции.
По версии следствия, мужчина превысил допустимую скорость, что могло стать причиной смертельного ДТП. В аварии также пострадали два других автомобиля, в том числе микроавтобус и машина такси.
Ранее российская художница разбилась на мотоцикле в Таиланде, написав мистический пост про смерть.
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