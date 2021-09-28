Российская художница разбилась на мотоцикле в Таиланде, написав мистический пост про смерть

В Таиланде 27 сентября трагически погибла российская художница и фотограф Алина Багирова.

Она родом из Твери, в последнее время жила в Санкт-Петербурге. Известно, что художница не справилась с управлением.

Несколькими днями ранее Багирова опубликовала странный пост в соцсети, в котором будто предсказала свою кончину, пишет «Росбалт».

«Сон — это нежная смерть», — написала она, выложив фото вечернего вида на океан с острова Самуи.

В этом году у 34-летней Алины умерла мать и она тяжело переживала утрату, пишет «МК».

Между тем странами с наибольшим числом смертей российских туристов оказались Россия и Таиланд.

В 2019 году в Таиланде там зафиксировали 22 происшествия, в которых погибли 13 туристов, 14 пострадали.

Ранее сообщалось, что Австралия — самая безопасная в мире страна для туристов. На втором месте оказалась Швеция, на третьем — Новая Зеландия.