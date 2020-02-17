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17 февраля
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Туризм

Стало известно, какие страны опаснее всего для российских туристов

Странами с наибольшим числом смертей российских туристов оказались Россия и Таиланд. Данные базы Российского союза туриндустрии приводит «Интерфакс».

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

В 2019 году в России произошло 38 происшествий с туристами, в результате которых погибли 44 человека, еще 192 пострадали. «"Лидерство» России можно объяснить количеством путешествующих — в нашей стране отдыхают десятки миллионов соотечественников", — пояснили в РСТ.

Также в числе самых опасных для россиян стран оказался Таиланд: в минувшем году там зафиксировали 22 происшествия, в которых погибли 13 туристов, 14 пострадали. Кроме того, инциденты с российскими туристами часто случались и в Турции — 11 погибших и 39 пострадавших.

80 процентов несчастных случаев с россиянами в 2019 году происходили в горах. Люди попадали в лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения. Также россияне часто попадали в ДТП, тонули, падали с парапланов и парасейлов.

Ранее сообщалось, что Австралия — самая безопасная в мире страна для туристов. На втором месте оказалась Швеция, на третьем — Новая Зеландия.

В конце января Ростуризм призвал агентства прекратить продажи путевок в Китай из-за вспышки смертельно опасного коронавируса пневмонии.

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